“Il futuro dei trasporti nelle nostre città? La funivia"

Qual è il futuro dei trasporti delle nostre città, sempre più congestionate e dove non è semplice liberare spazio per costruire nuove metropolitane o nuove corsie preferenziali? L’azienda Doppelmayr, specializzata in trasporti a fune (vanta oltre 15mila installazioni in tutto il mondo in 130 anni di storia) dopo aver consolidato la sua leadership nel settore delle funivie in montagna propone un nuovo mezzo di trasporto, le funivie cittadine. Attraverso un livello “aereo”, infatti, si riescono a sorvolare ostacoli naturali o artificiali, sono più ecologiche di altri mezzi di trasporto e attraggono turismo.

Il vantaggio delle funivie

Sky TG24 ha incontrato l’amministratore delegato di Doppelmayr Georg Gufler alcune settimane fa a Milano, in occasione dell’incontro “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo". “I vantaggi di una funivia sono molteplici - ci spiega Gufler - perché si tratta di impianti perfettamente integrabili con altri sistemi di trasporti e i tempi di realizzazione sono notevolmente inferiori rispetto ad altri mezzi come la metropolitana o la ferrovia. Inoltre, una funivia alimentata con energia rinnovabile è per oltre il 90 per cento CO2 neutral, e anche questo è un altro grande vantaggio, se guardiamo al ciclo di vita dei vari sistemi di trasporto pubblici”. Il convegno, tra l’altro, ha messo in luce come una delle sfide più importanti che decisori politici, gestori del trasporto e tecnici dovranno affrontare nel prossimo futuro sarà quella di individuare nuove soluzioni che sappiano soddisfare una domanda di mobilità sempre più flessibile e diversificata, e quindi ridisegnare il trasporto pubblico che, nella complessità delle aree urbane, diventerà fattore di competitività e quindi della capacità di attrarre capitali, risorse e talenti da parte di un territorio.