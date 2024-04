RØDE, microfoni wireless professionali alla portata di tutti

Midi Music è una società che da 35 anni distribuisce i prodotti RØDE in Italia, e appena entrati possiamo vedere, accanto ad un tavolo da ping pong, una postazione audio-streaming dove sono montati una serie di microfoni, da quello collegato ad un braccio mobile come nelle radio, a quello USB da tavolo per il computer, ai mixer coi pulsanti colorati e addirittura un microfono viola.

Roberto Lajolo, ex musicista, oggi Ceo di Midi Music, ci racconta che ha creato questa combinazione, così come una serie di altri pacchetti, già pronti per l'uso, dedicati alle scuole che vogliono dotarsi di uno studio per fare Podcast o la Web Radio. Lajolo poggia poi i microfoni Wireless Pro della RØDE, da qualche mese in commercio anche in Italia, sul tavolo del tavolo da ping pong, senza neanche attaccarli ad una telecamera o allo smartphone, ma pigia semplicemente un bottone e comincia a giocare con un suo collega. I nuovi microfoni wireless ci spiega che registrano senza doverli attaccare ad una telecamera o ad uno smartphone e il suono che restituiscono è pari a quello dei podcast professionali.

RØDE Wireless Pro

Il Wireless Pro della RØDE, evoluzione tecnologica del Wireless Go II, si possono utilizzare con smartphone, fotocamera, computer o anche autonomamente. Registrano a 32-bit float per evitare clipping e permettono adesso la generazione automatica del timecode per venire incontro al mondo broadcast, perché permette una facile sincronizzazione con il video in fase di montaggio. "RØDE ha una mission ben precisa, quella di dare voce a tutti tutti coloro che vogliono creare e realizzare dei contenuti audio di qualità, dai content creator, ai giornalisti, dai videomaker, ai musicisti - ci dice Lajolo, CEO di Midi Music - Tutto quanto dall'A alla Z è fatto a Sydney in Australia negli stessi stabilimenti RØDE, senza esternalizzare la produzione così da avere la garanzia di una altissima qualità del prodotto, e dove l'ultima frontiera sono sicuramente i microfoni wireless".

Il Wireless Pro ha la funzione Gain Assist che permette il livellamento automatico del volume e può registrare fino a 260 metri con una buona trasmissione priva di latenza. Nella scatola sono adesso anche già inclusi gli accessori: tra cui i microfoni lavalier, le clip magnetiche, per attaccare il trasmettitore sul retro del telefono, e oltre ai ricevitore una custodia che permette la ricarica, anche in mobilità. Migliorata anche la durata della batteria, che è dichiarata di 7 ore, ma noi lo abbiamo potuto provarlo durante il Festival del Giornalismo di Perugia per una giornata intera e non abbiamo mai dovuto ricaricarlo, da mattina fino alla fine della giornata di lavoro.

RØDE Interview Pro

Novità nel settore wireless è il RØDE Interview Pro, che non abbiamo ancora potuto provare, ma promette bene. Si tratta di un microfono gelato a condensatore, integrabile e compatibile con i sistemi wireless di RØDE, con una capacità di registrazione a 32-bit float direttamente sul microfono e utilizzo anche autonomo senza necessità di collegamento a un ricevitore.

Gianluca Barbato, lo specialist audio di Midi Music, ci spiega che questo microfono gelato wireless permette di fare l'accoppiamento con tutti i ricevitori della famiglia RØDE, ma anche direttamente con le console audio. Barbato tocca lo screen del RØDECaster Pro, il mixer della RØDE, e ci mostra che tra le opzioni c'è quella del wireless. "Pigiando qui - ci dice - si può collegare direttamente l'audio dell'Interview Pro alla console e inviare il nostro intervistatore tra la gente per raccogliere interviste e trasmetterle in diretta". Oppure registrare con questo microfono i nostri video senza avere più nulla da invidiare agli apparecchi audio degli studi televisivi.