Acque, nei Paesi Ue sicure e balneabili nel 96% dei casi: ecco dove

Più critica è la situazione in Spagna. Nonostante, secondo il rapporto Ue, l’87,6% delle aree monitorate siano classificabili come “eccellenti”, il rapporto “Bandiere Nere 2025” stilato dall’organizzazione Ecologistas en Acción ha bocciato ben 48 spiagge. I lidi presentano problematiche ambientali relative all’urbanizzazione della costa ma anche a carenze negli impianti di depurazione degli scarichi e inquinamento di rifiuti in plastica. Secondo il rapporto, sugli interventi di ripristino pesano la scarsa gestione delle opere portuali e problemi di coordinamento tra autorità locali, regionali e nazionali.