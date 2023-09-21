Equinozi e solstizi, differenze e le date delle stagioni astronomiche

Sono due eventi astronomici che corrispondono a significativi ed importanti transizioni nel ciclo annuale del pianeta Terra. Risultano essere fondamentali per comprendere meglio il cambiamento delle stagioni e hanno un ruolo e un impatto piuttosto importante sul pianeta stesso

Equinozio e solstizio rappresentano due eventi astronomici che corrispondono a significativi ed importanti transizioni nel ciclo annuale del pianeta Terra. Sono fondamentali per comprendere da vicino il cambiamento delle stagioni e hanno un ruolo ed anche un impatto piuttosto importante sul pianeta stesso. Ma qual è la differenza tra equinozio e solstizio?

La differenza tra equinozio e solstizio

Entrambi, come sottolineano gli esperti de "ilmeteo.it" sono strettamente legati al moto rotatorio della Terra intorno al Sole, ma mentre uno vede un perfetto equilibrio tra ore di luce e di buio ovunque, l'altro genera situazioni contrapposte tra i due emisferi del pianeta. In particolare, come detto, si tratta in entrambi i casi di eventi astronomici che certificano il passaggio da una stagione all'altra, ma se da un lato l'inverno e l'estate iniziano ufficialmente con il solstizio, l'arrivo della primavera e dell'autunno è regolato, invece, dall'equinozio.

La posizione del Sole

Ogni anno si verificano puntualmente due solstizi, uno nel mese di giugno e l'altro nel mese di dicembre, oltre che due equinozi, a marzo e a settembre. Il momento preciso durante il quale questi eventi si verificano può variare ogni anno e questo succede perché sia l'equinozio sia il solstizio sono generati da una particolare posizione del Sole. "La Terra gira intorno al Sole seguendo nel suo moto rotatorio una traiettoria ellittica. Questo eterno movimento porta il nostro Pianeta a trovarsi in posizioni particolari con la nostra Stella, che danno origine appunto agli equinozi e ai solstizi", sottolineano gli esperti.