Solstizio d'Estate: i riti tradizionali per celebrarlo. FOTO

In Valle D'Aosta, al Passo del Piccolo San Bernardo, in occasione del solstizio d'estate il sole disegna un cerchio preciso, delimitato da diverse pietre che, secondo le leggende, sono lì dall'antichità. In questa giornata, quindi, la gente si raduna su una piccola collina per assistere a questo spettacolo