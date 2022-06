Il cielo di giugno 2022, gli eventi astronomici da non perdere

Giugno, i pianeti visibili

Nel corso di giugno sarà possibile osservare tutti i pianeti del sistema solare. Prima del sorgere del sole, guardando verso est, sarà possibile individuare Mercurio, che per tutto il mese resterà nella costellazione del Toro. Il pianeta sarà visibile intorno le 5 del mattino, per poi tramontare poco dopo le 18:30. Si potrà vedere facilmente anche Venere, basterà osservare il cielo notturno prima del sorgere del Sole, sempre in direzione est. All’inizio del mese si troverà nella costellazione dell’Ariete, poi inizierà a spostarsi piano piano in quella del Toro e l'11 giugno sarà in congiunzione con Urano. Per osservare questo pianeta bisognerà volgere lo sguardo verso est, direzione costellazione dell’Ariete, prima dell’alba. Per vedere Giove e Marte, invece, bisognerà puntare verso la costellazione dei Pesci a Est prima del sorgere del sole. Per quanto riguarda Saturno, da mezzanotte in poi per tutta la notte sarà visibile nel Capricorno. Infine, Nettuno si potrà ammirare a notte fonda nella costellazione dei Pesci. Attenzione, perché tra il 19 e il 27 giugno ci sarà l'allineamento di cinque pianeti, con Mercurio leggermente in basso rispetto agli altri seguito da Venere, Marte, Giove e Saturno. Per ammirare l'allineamento basterà osservare a occhio nudo il cielo da est a sud-est, mentre con un telescopio si riuscirà a notare anche Urano, e godere così di una spettacolare congiunzione di sei pianeti.