Dietro le quinte di Animal Treasure Island. La novità a Gardaland

Si avvicina la data di apertura della stagione di Gardaland e, con essa, l’inaugurazione di Animal Treasure Island, la nuova Intellectual Property di Merlin Entertainments che verrà presentata in anteprima mondiale nel Parco Divertimenti Italiano. Captain Nine Lives è la nuova, giovane e affascinante avventuriera che incarna lo spirito del parco

Una carismatica avventuriera

Il primo dei personaggi di cui viene presentato il processo creativo è Captain Nine Lives, una giovane e affascinante avventuriera che incarna lo spirito di Animal Treasure Island, ovvero un mix di avventura, esplorazione e crescita emozionale. Un personaggio dal forte carisma il cui spirito indomito è forgiato da una storia di coraggio e determinazione. Ispirata dalle storie del nonno, un leggendario esploratore, Nine Lives ha intrapreso un viaggio per scoprire un tesoro leggendario nascosto nelle profondità del Lago di Garda. Ma il suo cammino è stato segnato da sfide difficili che l’hanno messa a dura prova. Grazie all’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, però, Captain Nine Lives non ha mai perso di vista il suo obiettivo. La sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito ribelle la rendono una protagonista perfetta per una avventura senza precedenti.