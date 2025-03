Oroscopo settimanale, le previsioni dal 31 marzo al 6 aprile

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile.

Settimana dinamica tra dolcezza e reazioni impulsive. Il lavoro creativo porta ottimi risultati, con intuizioni brillanti. L’amore vive momenti intensi, tra passione e decisioni importanti. Le questioni economiche richiedono attenzione, soprattutto per contratti o investimenti: meglio valutare con calma e consulenze esperte.



Settimana produttiva grazie a determinazione e pazienza. Occasioni interessanti per il lavoro e la crescita personale. L’amore richiede apertura e dialogo: evitate rigidità e ascoltate di più il partner. Investimenti e trattative vantaggiose in vista, ma sempre con un occhio attento ai dettagli.



Settimana vivace e stimolante. Le vostre idee conquistano, ma serve attenzione ai dettagli. L’amore è un’altalena: meno dubbi e più certezze aiuteranno la relazione. Ottimi incontri per i single, ma evitate promesse affrettate. Energie in crescita.



Settimana di riflessione e decisioni importanti. Nel lavoro, razionalità e pragmatismo porteranno risultati concreti. L’amore richiede più leggerezza: lasciate andare ansie inutili e godetevi il presente. Per chi cerca stabilità, il momento è propizio per chiarire sentimenti e progetti futuri.





Settimana di successi e riconoscimenti. Il lavoro vi premia, ma attenzione ai dettagli. In amore, passione e intensità, ma l’orgoglio potrebbe creare tensioni. Siate coraggiosi nelle decisioni importanti. Occasioni interessanti in arrivo, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco.





Settimana positiva per il lavoro: organizzazione e metodo porteranno risultati. Le relazioni sentimentali migliorano se lasciate più spazio alle emozioni. Non analizzate tutto vivete con più leggerezza. Un’occasione interessante si profila all’orizzonte: valutate con calma, senza farvi frenare da troppi dubbi.