Gardaland svela le novità del 2025: ad aprile Animal Treasure Island

Grosse novità a Gardaland. Animal Treasure Island è un’intera “isola” dell’avventura, progettata per offrire un’esperienza unica che creerà un legame profondo tra i visitatori e i personaggi che la abitano. Ogni personaggio, grazie a caratteristiche originali, valori e comportamenti personali, permetterà ai visitatori di connettersi emotivamente, identificandosi e affezionandosi. Animal Treasure Island è la nuova Intellectual Property (IP) che il Gruppo - Merlin Entertainments - ha deciso di presentare in anteprima mondiale a Gardaland, e che segnerà la novità per l’anno del 50° anniversario del Resort.