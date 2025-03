Superman: Inferno, Nucci e Celoni portano l'Uomo d'acciaio a Firenze

Un celebrato parterre di narratori internazionali rende omaggio all'Uomo d'Acciaio della DC nel volume antologico Superman: Il mondo. La storia italiana è di ispirazione dantesca e affidata ai due autori noti per i loro lavori su Topolino e Dylan Dog. In vendita presso le fumetterie, librerie e online da mercoledì 25 giugno

Lo sceneggiatore Mantella e il disegnatore Alessio prenotano per l'Uomo d'Acciaio un viaggio in Argentina, dove, sulle tracce di una storia nei panni di Clark Kent e di potenziali problemi nei panni di Superman, l’eroe incontra un'antica minaccia legata al suo passato che incombe sull'intero pianeta e lo costringe a riconsiderare la sua stessa essenza e biologia.

Quando un gigante alieno di origine sconosciuta attacca Metropolis, la risposta immediata è una massiccia azione militare che rischia di eliminare la minaccia ma anche la città stessa. Dan Jurgens (Action Comics, Superman) e Lee Weeks (Superman: Lois and Clark, Batman/Catwoman) raccontano una storia in cui Superman è messo alla prova da una minaccia extraterrestre e dai peggiori istinti del suo governo. È una sfida unica per l'Uomo d'Acciaio, che si ritrova a fare scelte difficili con poco tempo per trovare una soluzione.

Con questo racconto, gli acclamati autori di fumetti italiani Marco Nucci e Fabio Celoni celebrano l'incredibile storia dell'Ultimo Figlio di Krypton. Nel 2021, Clark Kent e Lois Lane sono a Firenze, la città natale del Sommo Poeta Dante Alighieri, nel 700° anniversario della sua morte. All'improvviso, la terra si spacca e Lois e altri astanti sono inghiottiti in un abisso che sembra condurre direttamente all'Inferno. L'unica speranza di Superman contro gli eserciti di Lucifero è legata a una formula, presente nelle visioni di Dante, che sembra perduta per sempre!

"Il mantello rosso", di Jefferson Costa (Brasile)

In questa storia dello sceneggiatore/disegnatore Costa, Clark Kent è in Brasile per condurre una serie di interviste al museo nazionale, legate all'inaugurazione di una mostra che segna la restituzione al paese del mantello rosso dei Tupinambá, tornato in territorio brasiliano dopo 400 anni. Clark è incuriosito dalla storia di un manufatto dal simbolismo tanto forte e significativo che rappresenta la rinascita culturale di un popolo, della memoria e degli antenati... un simbolismo molto simile a quello del suo mantello rosso. Quando il mantello di Tupinambá scompare dal museo, Superman entra in azione, determinato a recuperarlo.

"Il carro degli dei", di Dr. Ejob Gaius, E.N. Ejob e Coeurtys Minko (Camerun)

Dopo la loro rivoluzionaria storia vista su Joker: Il mondo, torna il team della Zebra Comics, composto dallo sceneggiatore Gaius e dal disegnatore Ejob, con una storia con protagonista l'Uomo d'Acciaio. Superman affronta un insolito shock culturale quando le sue nobili intenzioni portano a conseguenze impreviste. Attraverso questo illuminante viaggio, scopre l’importanza di comprendere e rispettare le differenze culturali e che cosa significhi veramente essere un eroe per il mondo.

"Se il nichilismo è la risposta, qual era la domanda?", di Štěpán Kopřiva e Michal Suchánek (Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca)

Superman è sempre stato un simbolo di speranza, ma cosa succede quando incontra una comunità che non crede nella speranza? Il team di narratori cechi composto dallo sceneggiatore Kopřiva e dal disegnatore Suchánek pone questa domanda all'Uomo d'Acciaio quando, in un lontano futuro, incontra "Praga", una stazione spaziale ceca con un solo occupante che non crede in assolutamente nulla (ordine, valori, speranza) né in alcun significato della vita.

"Superman a Parigi", di Sylvain Runberg, Marcial Toledano Vargas e José Manuel Robledo (Francia)

Questo racconto breve dello sceneggiatore Runberg (The Girl with the Dragon Tattoo/Millenium, Warship Jolly Roger, Under York) e dei disegnatori Toledano Vargas (Ken Games, Dominants) e Robledo (Tebori) racconta di come Lois Lane e Clark Kent sperano di lasciarsi dietro le loro avventure quotidiane per una breve fuga a Parigi, la Città delle Luci. Ma qualcosa in agguato nelle profondità della Senna potrebbe interrompere il loro intermezzo romantico.

"L’uomo di acciaio (K) Rupp", di Flix (Felix Görmann) (Germania)

Con uno stile unico, il pluripremiato sceneggiatore/disegnatore Flix (Spirou, Das Humboldt-Tier) racconta una nostalgica e affascinante storia del passato di Superman in cui l'Uomo d'Acciaio sventa le macchinazioni di un arcicattivo nella Germania del dopoguerra.

"Essere un eroe", di Rana Daggubati e Sid Kotian (India)

In questa storia di Daggubati e Kotian, Clark Kent sta seguendo una storia in India e incontra una donna che studia storia. Vengono avvicinati da un ragazzino in cerca di aiuto. Toccherà a Superman impedire ai banditi di saccheggiare il suo tempio locale trafugandone le statue e i manufatti.

"Superman vs. l’angolo ristoro del konbini", di Satoshi Miyagawa e Kai Kitago (Giappone)

Nel volume sarà incluso un estratto dal popolare manga DC Superman vs. Food, di Miyagawa e Kitago, leggibile in stile occidentale (da sinistra a destra).

"Superman: Alla sinistra del colibrì", di Bef (Bernardo Fernández) (Messico)

In questa storia dello sceneggiatore/disegnatore Bef, Clark Kent visita il Messico per un semplice articolo di cronaca… e Superman resta coinvolto in una battaglia contro gli dei aztechi.