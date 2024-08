Migranti, meno arrivi rispetto a 2023. A Lampedusa altri sbarchi

Crollano gli arrivi dei migranti rispetto al 2023, segnando il -62% sul precedente anno. Secondo gli ultimi dati, sono 35.725 le persone giunte finora in Italia dall'inizio dell'anno a fronte delle 94.009 dello stesso periodo di riferimento nel 2023. Riguardo alle nazionalità, quella più numerosa riguarda i bengalesi (7.615), seguiti da siriani (5.725) e tunisini (4.747). Ad essere particolarmente attenzionata, secondo quanto si apprende da fonti informate, in questi giorni è proprio la rotta che, dopo l'arrivo dal Bangladesh in Egitto, porta alle traversate nel Mediterraneo verso l'Italia, in particolare a seguito della crisi politica e dei disordini nel Paese, che potrebbe provocare ad un aumento dei flussi da quel territorio.

A Lampedusa continuano sbarchi

Nonostante i dati riportati riportino una diminuzione del 62% degli arrivi, a Lampedusa continuano gli sbarchi: centodieci migranti sono sbarcati nelle ultime ore dopo che le motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza hanno soccorso 4 imbarcazioni. A bordo dei natanti, salpati da Karabolli e Sabratah in Libia e Djerba e Sfax in Tunisia, c'erano gruppi da 11 a 43 camerunensi, algerini, egiziani, siriani e tunisini. Sull'ultima carretta soccorsa anche 4 donne in avanzato stato di gravidanza. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 334 ospiti. Dopo il trasferimento, disposto dalla prefettura di Agrigento, di 258 migranti, fra cui 39 minori non accompagnati, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e dopo i due nuovi sbarchi, nella struttura sono adesso presenti 135 migranti.