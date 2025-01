Statali in pensione a 70 anni, quali sono i requisiti?

Introduzione

Con l’adeguamento dei requisiti per la pensione all’aspettativa di vita, nel 2040 l’uscita da lavoro potrebbe avvenire dopo 13 mensilità in più rispetto alla soglia attuale: quindi, a 68 anni a un mese invece che a 67. È questo il quadro secondo l’aggiornamento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle Pa, però, i migliori dipendenti (individuati con giudizio sulla performance, ndr) potranno essere trattenuti in servizio fino a 70 anni, a patto che l’ente per cui lavorano abbia certificato nei documenti di programmazione sussistenza, dimensione e durata delle esigenze organizzative che per legge ritardano la previdenza.

Da questa opzione resta escluso il personale delle magistrature, gli avvocati e i procuratori dello Stato, nonché le Forze armate, di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Non potrà essere richiamato il personale che è già andato in pensione. Ecco tutte le novità e cosa cambia