Bollette, anche per i vulnerabili sconto di 113 euro l'anno. Ecco come

Introduzione

L’Arera, in base a quanto riportato da Il Corriere della Sera, approva oggi - 16 gennaio - il meccanismo per consentire a 11,4 milioni di "vulnerabili" di entrare nel Servizio a tutele graduali. Gli utenti potranno fare domanda sul sito web degli operatori fino al 30 giugno.

È stato un emendamento al ddl Concorrenza ad ampliare le possibilità di scelta per i clienti vulnerabili, ossia chi ha più di 75 anni o è in condizioni economiche svantaggiate, o ancora è in gravi condizioni di salute. Anche questa categoria di persone può passare dal Mercato libero (ad oggi il più caro) o Tutelato nel Sistema a tutele graduali. Che, tradotto, significa avere accesso a sconti sulle bollette, che Arera stima in 113 euro all'anno