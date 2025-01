Caro energia, Pichetto: "Governo in allerta". Le misure allo studio

Introduzione

Nel corso di un'informativa urgente alla Camera il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha illustrato le iniziative in merito al caro energia per famiglie e imprese. Pichetto Fratin ha affrontato soprattutto il tema del rialzo dei prezzi che nelle ultime settimane ha suscitato allarme. I costi all’ingrosso sono infatti aumentati se paragonati ai valori medi del 2024. Il ministro ha spiegato come intende reagire il governo e si è soffermato - fra le altre cose – sulle fonti energetiche rinnovabili, sul Power Purchase Agreement e sull’intenzione di procedere al disaccoppiamento del prezzo finale dell'elettricità da quello del gas