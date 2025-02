Bollette della luce, al via il portale Arera sul servizio a tutele graduali. Cosa sapere

Introduzione

Come evidenzia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i clienti vulnerabili avranno tempo fino al 30 giugno per richiedere il passaggio dal regime di “maggiore tutela” o dal mercato libero. La medesima scadenza è da segnare sul calendario anche per gli utenti attualmente forniti nel servizio a tutele graduali (Stg) che nei prossimi mesi potrebbero rientrare in una delle condizioni di vulnerabilità.