Pensioni, da marzo aumenti e arretrati. Il calendario dei pagamenti

Introduzione

A marzo, come successo a febbraio, ci saranno date diverse per i pagamenti delle pensioni per chi ha il conto alle Poste e per chi ha l'accredito in banca. L’Inps ha comunicato anche le date da segnare fino a dicembre 2025. Inoltre, ha spiegato che il cedolino di marzo si allineerà a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio e quindi ci saranno gli aumenti previsti e gli arretrati