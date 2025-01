Pensioni, crollano le anticipate liquidate nel 2024: i dati Inps

Introduzione

Come evidenziano recenti dati dell’Osservatorio Inps, lo scorso anno è calato il numero di lavoratori che si è avvalso di strumenti per uscire prima dall’attività professionale. Nel 2024 gli assegni erogati sono stati 215.058, il 15,7% in meno rispetto al 2023 quando le pensioni anticipate avevano toccato quota 255.119