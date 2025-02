Pensioni, novità e conferme inserite nella Manovra 2025

Introduzione

Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 sono state prorogate dalla legge di Bilancio 2025, senza l’introduzione di novità. Non cambia neanche la pensione di vecchiaia, con i cui requisiti che rimangono quelli attuali. Alcune modifiche, invece, sono state introdotte per chi rientra nel sistema contributivo ma non raggiunge i minimi necessari per poter uscire dal mondo del lavoro