Assegno unico, come evitare tagli se non si è rinnovato l'Isee

Introduzione

È scaduto il 28 febbraio il termine per rinnovare l’Isee, l’indicatore della situazione economica, da aggiornare per ricalibrare l’importo dell’assegno unico. Chi non ha eseguito questa operazione potrà accedere solo alla quota minima dell’assegno a partire da marzo. Per il 2025 è stata alzata dello 0,8% ed è pari a 57,5 euro mensili per ogni figlio a carico sotto i 21 anni. Chi vuole mettersi in regola però lo può fare nelle prossime settimane: fino al 30 giugno 2025 si può inviare l’Isee aggiornato e ricevere quindi gli arretrati.