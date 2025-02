Bonus nascita, come richiedere la Carta nuovi nati

Introduzione

La legge di Bilancio 2025 ha potenziato e reso più accessibile la Carta per i nuovi nati, conosciuta anche come Bonus bebè. Si tratta di una misura che punta a sostenere le famiglie nelle spese per i primi anni di vita dei figli (alimenti, pannolini, abbigliamento e così via). Fino all’anno scorso faceva parte dell’Assegno unico. L’agevolazione ha un costo complessivo di 330 milioni di euro per il 2025, e dovrebbe salire di 360 milioni di euro nel 2026