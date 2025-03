Assegno unico, a marzo il conguaglio. Ecco gli aumenti per fascia

Introduzione

Con il nuovo anno la misura dell’assegno unico universale ha subìto diverse modifiche, dagli importi alle fasce di reddito fino al calendario dei pagamenti. Non a tutti arriveranno immediatamente gli stessi importi: ci saranno differenze in base all’Isee. Chi non l’ha presentato entro fine febbraio, da questo mese incassa il minimo. L’Inps ha adeguato le soglie e ha previsto un conguaglio a marzo per recuperare gli importi di gennaio e febbraio. Ecco cosa bisogna sapere.