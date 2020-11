BTS, la tracklist del nuovo album 'BE'

Reduci dalla conquista di quattro MTV Europe Music Awards nelle Best Song, Best Group, Best Virtual Live e Biggest Fans, per i BTS (FOTO) si avvicina la pubblicazione del nuovo album “BE”. Anticipato dalla hit “Dynamite”, primo singolo del gruppo a conquistare il primo posto negli Stati Uniti e disco d’oro in Italia, il disco sarà composto da otto tracce e sarà disponibile dal 20 novembre. In queste ore la BigHit Entertainment, casa discografica del gruppo K-pop ha postato su Twitter la tracklist di “BE”. Si tratta di un altro piccolo passo prima di conoscere le nuove canzoni dei BTS. “BE” è il quinto album in lingua coreana (nono in carriera) della boy band sudcoreana e vedrà un ulteriore coinvolgimento dei sette componenti della band. “La pandemia ha inaspettatamente messo fine a molti dei nostri piani originali. Tuttavia ci ha fornito l'opportunità di fare un passo indietro e concentrarci su noi stessi e sulla nostra musica. Abbiamo portato in questo album le emozioni che abbiamo provato durante questo periodo. Siamo stati anche in grado di fare un ulteriore passo avanti assumendo ruoli nella produzione, come lo sviluppo del concept, la composizione e il visual design”, queste le parole di Jimin in una recente intervista.