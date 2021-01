BTS, arriva il nuovo album "BE (Essential Edition)"

Il successo di “BE”, ultimo album dei BTS ( FOTO ), ha spinto il gruppo coreano a regalare una splendida sorpresa a tutti fan (l’amata Army come viene chiamata dalla band). Il 19 febbraio verrà pubblicata la riedizione “BE (Essential Edition)” , riedizione del fortunato album che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa ufficiale dove si sottolinea come l’iniziativa "racchiude tutta la gratitudine che i BTS hanno verso i loro fan, che li hanno sempre supportati traguardo dopo traguardo". Nel 2020 “BE” è stato il quinto album fisico più venduto dell'anno negli Stati Uniti e il secondo album dei BTS dopo “Map of the Soul: 7” ad entrare in top ten.

L’Essential Edition e i record dell’album “BE”

Non è stata rivelata la tracklist di “BE (Essential Edition)” ma sicuramente conterrà tutte e otto le tracce - singolo principale “Life Goes On”, “Fly to My Room”, “Blue & Grey”, “Skit”, “Telepathy”, “Dis-Ease”, “Stay” e “Dynamite”, la loro canzone di debutto in lingua inglese nominata ai Grammy Awards per Best Pop duo/Group Performance - che erano nella Deluxe Edition rilasciata il 20 novembre 2020. La nuova edizione avrà elementi diversi rispetto alla versione precedente, inclusi alcuni "regali a sorpresa" per l’ARMY. Queste sono le componenti previste

1 Photobook - 140 pag

1 CD

1 Photocard random - Tipo 2

7 Photocard - Tipo 1

1 Poster

I lavori di “BE” sono stati svolti durante i primi mesi della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e si ispira ai pensieri e ai sentimenti che la band ha provato durante l'ideazione del progetto. Il disco vede per la prima volta i membri della band contribuire notevolmente a vari aspetti dell'album, tra cui scrittura di canzoni, sviluppo, produzione, aspetti visivi e direzione. Descritta dal gruppo come “lettera di speranza”, è stato il quinto album dei BTS a debuttare al primo posto negli Stati Uniti, rendendo i BTS il gruppo più veloce a guadagnare cinque album in vetta alle classifiche Billboard dai tempi dei Beatles.