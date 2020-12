I BTS vincono i The Fact Music Awards 2020

Altro grande trionfo per la band coreana che realizza un altro record conquistando il premio per il terzo anno consecutivo

Con un’inedita esperienza "ontact" tra i fan e gli artisti sul palco, si sono svolti i Fact Music Awards, la più importante manifestazione dedicata al K-pop. Per permettere al pubblico di assistere all’evento è stata utilizzata la più recente tecnologia AR e VR così da avvicinare virtualmente i fan e gli artisti. Lo spettacolo è stato trasmesso in live streaming tramite diversi canali in tutto il mondo e ha visto l’ennesimo trionfo da parte di BTS (FOTO) che hanno vinto il premio “Artist of the Year” per il terzo anno consecutivo. Si tratta di un nuovo record che il gruppo ha celebrato con un breve messaggio: “ARMY, vi apprezziamo e vi amiamo perché questo premio è arrivato grazie al vostro supporto. Ci rivedremo presto per portare la nostra musica in giro per il mondo”.

Il 2020 da record dei BTS Il Fact Music Awards è uno degli spettacoli più importanti in Corea del Sud e per l’occasione sono state utilizzate tecnologie e attrezzature all'avanguardia per offrire le esibizioni sul palco degli artisti K-pop in modo più vivido ai fan di tutto il mondo. Tra gli artisti che si sono esibiti anche i BTS che hanno dato vita ad una performance di dieci minuti che ha entusiasmato i fan. Un modo perfetto per i BTS che hanno vinto anche nelle categorie Worldwide Icon Award insieme a Seventeen e Listener’s Choice. Si chiude così un 2020 magico per il gruppo k-pop che ha dominato le classifiche mondiali grazie al singolo “Dynamite” e all’album “BE”, quinto disco in lingua coreana e nono in carriera. Ad agosto i BTS hanno conquistato anche quattro MTV Europe Music Awards nelle categorie Best Song, Best Group, Best Virtual Live e Biggest Fans, mentre il video di “Dynamite” ha segnato un primato assoluto su YouTube con 101,1 milioni di visualizzazioni a 24 ore dalla pubblicazione. Si tratta del miglior debutto di sempre.