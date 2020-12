Corea del Sud approva legge salva-BTS: rimandato il servizio militare

approfondimento

BTS, la tracklist del nuovo album 'BE'

In Corea del Sud i ragazzi tra i 18 e i 28 anni sono inquadrati nelle forze armate per un periodo che varia a seconda della specializzazione militare: possono trascorrere un anno e mezzo se si trovano nell'Esercito o nei Marine, un anno e nove mesi se fanno parte dell’Aeronautica. Inoltre in Corea del Sud non è riconosciuta l’obiezione di coscienza e questo comporta ogni anno l'arresto di molti giovani per aver evaso l’obbligo di servizio militare. In passato è accaduto che alcune band si fossero sciolte momentaneamente proprio per consentire ad uno o a più membri di fare il servizio militare. I fan dei BTS hanno addirittura chiesto che i loro idoli partissero tutti insieme. In ogni caso, il gruppo ha tutta l'intenzione di servire il loro paese: "Come coreano è naturale – ha dichiarato Jin - Un giorno, quando il dovere chiamerà, saremo pronti a rispondere e a fare del nostro meglio". –