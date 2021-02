I BTS hanno partecipato a MTV Unplugged

I membri dei BTS sono ormai abituati a fare la storia della musica. Hanno vinto il primo Best K-Pop VMA , sono stati la prima band coreana a debuttare al primo posto della Billboard Hot 100 , il primo gruppo a ricevere una nomination ai Grammy e sono riusciti a cambiare persino la legge sudcoreana . La boy-band ha conquistato il 23 febbraio un nuovo primato, diventando il primo gruppo coreano a comparire in un episodio di MTV Unplugged.

Ieri, 23 Febbraio, è stata la volta dei BTS. L’atteso evento musicale è stato trasmesso alle 21.00 negli Stati Uniti sul canale di MTV, e in contemporanea in Italia (alle 03.00 del mattino di mercoledì 24 febbraio) su MTV Music. Lo speciale andrà invece in onda mercoledì 24 febbraio alle 20.00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky), alle 22.50 su MTV (canale Sky 130), e sarà anche disponibile in streaming su NOW TV.

MTV Unplugged è un format televisivo storico di MTV, nato nel 1989 e in onda in tutto il mondo. Il programma, come ricorda lo stesso nome (unplugged è il participio passato del verbo to unplug, che significa letteralmente staccare la spina), trasmette dei concerti dal vivo in versione acustica di musicisti più celebri.

L'esibizione, da “Be” ai Coldplay

In collegamento da Seul, i BTS hanno preparato un set acustico, come da tradizione, con alcune canzoni dell’album Be, condividendo anche aneddoti e pensieri con i fan. Ad ogni brano è stata associata una diversa scenografia.

Ad aprire l’esibizione Telepathy, suonata per la prima volta dal vivo e ambientata in un set dal sapore retrò, in cui campeggiavano un divano alla Friends, un calcio balilla, un sidecar ed un jukebox.

Il settetto ha subito espresso la sua felicità per il ritorno di Suga, a lungo lontano dal palco dopo un intervento alla spalla.

È stata poi la volta di un introspettivo "Blue & Grey", altro brano mai proposto in concerto. La canzone è stata ispirata alla solitudine dell'anno passato, così come dalla frustrazione di non poter fare tour: "Ho cercato di esprimere la mia tristezza e incertezza interiore, quindi ho tradotto la sensazione di bruciare come ‘blu’ e la tristezza di non essere in grado di vedere l'ARMY come 'grigio'", ha spiegato V.

Questa esibizione ha visto i Bangtan Boys in un appartamento luminoso allestito con piante, che si coniugava perfettamente con l’atmosfera intima della canzone.

I re del K-Pop hanno poi sorpreso i fan con una cover di Fix You dei Coldplay. Una scelta significativa ispirata al difficile periodo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Jimin ha affermato "L'anno scorso, abbiamo attraversato tutti momenti difficili e questa canzone ci ha dato conforto, quindi volevamo preparare questa cover per confortare anche tutti voi. È una delle nostre canzoni preferite, quindi è stato divertente prepararla".

Il set si è poi concluso con "Life Goes On" e “Dynamite” e gli immancabili ringraziamenti dei BTS. "Non vediamo l'ora di rivedervi", ha detto Jungkook. "Fino ad allora, continueremo a stare al vostro fianco con della buona musica.”