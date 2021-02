I 'BTS' protagonisti di MTV Unplugged: dove vedere lo show in Italia

Il gruppo coreano sarà protagonista assoluto di un evento unico: scopri di più Condividi:

E' in arrivo un appuntamento davvero speciale per tutti i fan dei BTS (FOTO). Il gruppo coreano sarà protagonista del programma MTV Unplugged, che è in programma martedì 23 febbraio e che sarà trasmesso in contemporanea in Italia alle 03.00 del mattino di mercoledì 24 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky). Lo speciale sarà poi in onda sempre mercoledì 24 febbraio anche alle 20.00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e alle 22.50 su MTV (canale Sky 130), e sarà anche disponibile in streaming su NOW TV. "MTV Unplugged Presents: BTS" sarà uno show unico nel suo genere con i BTS che daranno vita a versioni inedite dei loro successi tratti dall’ultimo album BE (Essential Edition). BE, rilasciato per la prima volta nella Deluxe Edition lo scorso novembre, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album include i singoli di grandissimo successo "Dynamite" e "Life Goes On".

MTV Unplugged, da Miley Cyrus ai BTS Non è la prima volta che BTS ed MTV collaborano per regalare spettacoli unici e indimenticabili. Ad agosto il gruppo coreano si è esibito ai Video Music Awards con “Dynamite” conquistando premi nelle categorie Best Pop, Best Group, Best K- pop e Best Choreography. A febbraio 2020 invece è avvenuta la loro prima esibizione dal vivo al Fresh Out Live di MTV in occasione dell'uscita di MAP OF THE SOUL: 7. Il format MTV Unplugged ha segnato la storia dell’emittente televisiva e l’ultima protagonista in ordine di tempo era stata Miley Cyrus con MTV Unplugged Presents "Miley Cyrus Backyard Sessions". Nella primavera del 2020, MTV ha lanciato "MTV Unplugged at Home" in concomitanza con il lancio di #AloneTogether, la campagna globale che ha visto il coinvolgimento di talenti e social media per educare i più giovani all'importanza del distanziamento sociale a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).