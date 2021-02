Coldplay, nuovo album "Music Of The Spheres" in arrivo?

Da giorni alcuni tabloid inglesi, in particolare The Sun, hanno lanciato l’indiscrezione su un possibile nuovo album dei Coldplay ( le migliori canzoni ). Una fonte vicina alla band avrebbe confermato che il materiale è stato registrato durante il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). La lavorazione ha portato Chris Martin e soci a creare quello che dovrebbe essere il loro nono album in studio. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono state conferme da parte dell’entourage dei Coldplay, ma la stampa britannica si è spinta ulteriormente annunciando anche che il titolo dell’album sarà “ Music Of The Spheres ”. Queste le parole della fonte anonima: «Chris e la band hanno fatto filtrare per un po' solo alcune indicazioni, ma finalmente adesso stanno decollando. Hanno lavorato con grande entusiasmo creando nuova musica durante il lockdown e le loro fatiche saranno raccolte in un disco, che per ora ha come titolo provvisorio "Music Of The Spheres!».

Un possibile tour dopo la scelta del 2019

Il Sun riporta anche le parole di questa fonte anonima che ha rivelato la notizia sul nuovo album dei Coldplay e che spiega come il gruppo avrebbe lavorato a questo nuovo capitolo della loro carriera. Inoltre ha rilevato alcuni dettagli sul titolo: “Chris e il gruppo hanno già registrato il nome Music of The Spheres per utilizzarlo per l’album e per tutto il merchandising che di solito accompagna un’uscita ed un tour. È un momento davvero emozionante per tutti. E non c’è dubbio che il nuovo progetto dominerà la classifica». La possibilità di tour sembra però in contrasto con le scelte intraprese dai Coldplay negli ultimi anni. Per l’ultimo album “Everyday Life”, Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland e Will Champion hanno annunciato di non andare in tour e che la decisione non sarebbe cambiata se non ci fosse stata la possibilità ridurre al massimo l'impatto ambientale delle tournée. Il gruppo ha mantenuto le promesse e tra fine 2019 e inizio 2020 si è esibito solo in due occasioni: al Museo di storia naturale di Londra e ad un concerto speciale all'Hollywood Palladium di Los Angeles per supportare il comitato Reform LA Jails, volto a organizzare campagne per la riforma carceraria negli Stati Uniti d'America.