20 anni dall'uscita di "Parachutes", album di debutto dei Coldplay

Sono trascorsi 20 anni dall’uscita dell’album di debutto dei Coldplay ( le canzoni più famose ). Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria) pubblicarono il loro primo disco il 10 luglio 2000 ed entrarono subito nella leggenda. “ Parachutes ” è considerato tra i migliori album degli anni 2000 e contiene hit ancora oggi tra le più importanti della carriera del gruppo britannico come “Yellow” e “Trouble”. L’album arrivò dopo la pubblicazione di due EP che non ebbero un grande successo commerciale ma che colpirono subito la critica. Il primo estratto fu “Shiver”, pubblicato il 6 marzo 2000. Ma a lanciare l’album in vetta alla classifica fu la ballad “Yellow”. “Parachutes” conquistò il primo posto nel Regno Unito ed entrò nella top 10 di numerosi paesi europei. In Italia furono oltre 50 mila le copie vendute, mentre nel proprio Paese Chris Martin e compagni superarono le 2,7 milioni di copie (ad oggi sono oltre sei milioni le copie vendute).

Le versioni di “Parachutes” e il Grammy Awards

Dopo il grande successo nel Regno Unito, i Coldplay puntarono anche agli Stati Uniti. Tantissime le date live con apparizioni in show televisivi di punta per far conoscere la band. Certificato disco d’oro, “Parachutes” fu accolto positivamente dalla critica e nel 2002 l’album conquistò anche il Grammy Award nella categoria miglior performance alternativa. Il premio si aggiunse a quello di miglior album britannico ai Brit Awards del 2001. Tra le caratteristiche dell’album c’è una continuità sonora tra i brani, davvero inusuale per il britpop. Inoltre le sonorità acustiche solo pianoforte e chitarre attirarono subito l’attenzione per l’utilizzo di alcune delle canzoni come colonna sonora di serie tv e film.

La versione principale dell'album contiene 10 tracce: la decima traccia, "Everything's Not Lost" prosegue poi con una nascosta chiamata "Life Is for Living. La versione di “Parachutes” per il mercato estero contiene tutte le tracce principali, oltre a bonus tracks "Careful Where You Stand" e "For You". La traccia nascosta è presente nel pre-gap della traccia 11. Dall'album sono stati pubblicati quattro singoli: "Shiver", "Yellow", "Trouble" e "Don't Panic". "Shiver" è stato il singolo principale nel Regno Unito mentre "Yellow" è stato utilizzato negli Stati Uniti. Dopo l'uscita di "Trouble", i Coldplay abbandonarono il loro piano iniziale di pubblicare "Don't Panic" come quarto singolo dell'album, dopo aver ritenuto che tre singoli fossero sufficienti per un album. Nonostante ciò, tuttavia, è stato rilasciato come singolo in alcuni Paesi europei.

Per il ventennale dell’uscita di “Parachutes”, i Coldplay stanno pubblicando una serie di post dedicati con video inediti e piccoli ricordi dedicati all’album. Questa la tracklist di “Parachutes”, pubblicato il 10 luglio 2000: