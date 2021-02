Covid, le notizie di oggi dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Oggi in Parlamento le comunicazioni di Speranza sulle nuove misure per il contrasto al Covid-19, con le varianti che stanno accelerando la diffusione del virus anche in Italia. Draghi pensa a un decreto e cerca la quadra politica tra aperture e rigore. Salvini e le regioni chiedono di riaprire dove si può, ma il Cts invita alla prudenza. Si teme una terza ondata, specialmente in Lombardia. Il tasso di positività nazionale scende intanto al 4,4%. Altri 356 i decessi. In Ue rischio di un nuovo taglio delle dosi del vaccino AstraZeneca.