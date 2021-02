Scuola, Emiliano firma nuova ordinanza: Ddi fino al 14 marzo

Rispetto alla precedente, il governatore stabilisce che le "scuole dell'Infanzia, le istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata" Condividi:

Dal 24 febbraio al 14 marzo tutte le scuole pugliesi, di ogni ordine e grado, dovranno adottare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%, "riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali": è la nuova ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA)

La decisione del Tar Puglia approfondimento Scuola, il Tar sospende l'ordinanza in Puglia su dad per tutti Ieri il Tar Puglia aveva accolto il ricorso del Codacons sospendendo la precedente ordinanza che prevedeva dal 22 febbraio al 5 marzo la Dad per tutte le scuole. Le differenze tra i due provvedimenti del governatore Michele Emiliano sono minime: nell’ultima ordinanza emanata si dà la possibilità alle scuole primarie (asili, elementari e medie) di ammettere in presenza tutti gli alunni che non possono partecipare alla Ddi, mentre per le superiori è imposto il limite del 50% di presenze. Nella precedente ordinanza, invece, la regola pugliese bloccava tutte le scuole al 50% delle presenze. La scelta dei casi da ammettere in presenza è demandata alle istituzioni scolastiche.