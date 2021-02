1/15 ©Ansa

In Europa si avvicinano i mesi caldi e la stagione per eccellenza del turismo. I vari Paesi iniziano a muovere i primi passi di fronte a un periodo su cui, per forza di cose, incombe ancora l’incognita Covid-19. Segnali di ottimismo arrivano dal Regno Unito che registra un primo rimbalzo positivo sul fronte delle prenotazioni turistiche, mentre l’Ue dice no all’obbligo di vaccino per viaggiare. Ed anche in Italia partono le prime iniziative volte a incoraggiare le partenze

