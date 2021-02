San Marino, arrivate dalla Russia le prime dosi del vaccino anti-Covid

Arrivate oggi a San Marino le prime dosi del vaccino russo anti-Covid ( LIVEBLOG - I NUMERI ) Sputnik V. Ad annunciarlo è stata l'ambasciata russa in Italia, precisando che l’accordo tra il governo della Repubblica di San Marino e il Russian Direct Investment Fund è un’altra testimonianza della cooperazione tradizionalmente solida e costruttiva tra i due Paesi. La Repubblica di San Marino è il trentesimo Paese nel mondo che ha riconosciuto l’efficacia del medicinale russo per la profilassi dell'infezione da Coronavirus.

I sanitari per primi

Le dosi sono arrivate a bordo di un furgoncino fucsia e giallo all'ospedale di Stato di Cailungo. La fornitura di 7.500 vaccini, una volta varcato il confine con l'Italia, è stata scortata dalla gendarmeria ed è stata consegnata al centro farmaceutico dell’ospedale, dove sarà conservato in attesa dell’utilizzo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date e le modalità per l’avvio della vaccinazione agli assistiti, partendo dai sanitari, che già dai prossimi giorni potranno iniziare a vaccinarsi. “Oggi per San Marino è una giornata molto importante – dichiara il Comitato Esecutivo dell’ISS. L’arrivo del vaccino Sputnik V consentirà di procedere già nei prossimi giorni con le prime somministrazioni così da iniziare a vaccinare il nostro personale sanitario e socio sanitario, gli anziani e le persone con priorità di rischio alta, come abbiamo evidenziato nel nostro Piano Vaccinale Nazionale”.