Covid Roma, apre hub per le vaccinazioni alla Nuvola dell’Eur

Al via le vaccinazioni nel nuovo hub della Nuvola dell'Eur, a Roma. All’inaugurazione della struttura erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il direttore della Asl Roma 2 Flori Degrassi, Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa e il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA).

D’Amato: “È un giorno importante”

"È un giorno importante”, ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. “Apriamo questo sito che sarà tra i principali per difendere Roma. Partiamo dai docenti che già si sono prenotati in un numero ampio. Stiamo lavorando con 50 postazioni e sulle mille vaccinazioni al giorno - ha aggiunto - presto potrebbero essere il triplo sperando di non avere problemi con le dosi di Astrazeneca. Questo luogo dà una carica in più ai nostri operatori".