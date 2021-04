I Coldplay chiedono ai fan di cantare "Viva La Vida"

È stato un misterioso messaggio condiviso dalla band di Chris Martin su Twitter , a destare la curiosità dei milioni di fan in tutto il mondo. I Coldplay , già scritturati come ospiti speciali della prossima edizione in live streaming del Festival di Glastonbury , che si terrà il prossimo 22 maggio 2021, si sono presentati ai fan con un insolito invito all’azione: registrare una parte del famoso singolo del 2008 “Viva La Vida” e caricarla sulla piattaforma di contenuti YouTube per “qualcosa di speciale”.

Le parole del manager Phil Harvey su Twitter

È stato Phil Harvey, manager della band icona del britpop, a condividere su Twitter la richiesta per i fan. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti. Ho bisogno di chiedervi un favore. Per piacere filmatevi mentre cantate i “woah-oh-ohs” finali di “Viva La Vida”, poi caricate il vostro video su YouTube e mandate il link al sito della band. È per una cosa speciale, quindi non esitate”.

Inutile dire che il grande tasso di misteriosità del messaggio abbia da subito acceso l’hype in tutti i milioni di fan nel mondo, tanto da far balzare notizia e tweet direttamente in trend. Sono tante le ipotesi che vogliono i cori registrati come parte integrante dell’inedita performance al Festival di Glastonbury “Live At Worthy Farm”. Un modo per rendere non solo più emozionante l’evento, ma far partecipare direttamente i fan che si collegheranno in live.