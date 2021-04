Glastonbury Festival a giugno in streaming con Coldplay e Damon Albarn

Dopo l’annuncio sulla cancellazione del Festival di Glastonbury a causa della pandemia, gli organizzatori presentano una manifestazione in streaming in cui si esibiranno artisti internazionali come i Coldplay e Damon Albarn

Il Festival di Glastonbury , che ogni anno si tiene tradizionalmente a giugno, quest’anno non ci sarà. A fermarlo, apparentemente, l’epidemia di Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Gli organizzatori annunciano però una sua versione in streaming per tutti i fan. La manifestazione è in programma per il prossimo sabato 22 maggio e sarà trasmessa in diretta dalla Worthy Farm di Pilton , da sempre palco della manifestazione. Il claim dell’evento, che ogni anno porta in Regno Unito più di 200mila fan, è “ Live At Worthy Farm ”. Con quella appena avvenuta, si tratta già della seconda cancellazione del concerto, dopo quella avvenuta nel 2020.

Festival di Glastonbury: gli ospiti più attesi e quando verrà trasmesso

Ad esibirsi sul palco della Worthy Farm di Pilton, saranno volti noti della musica anglosassone e internazionale. Tra i più attesi, i Coldplay e il leader dei Blur e Gorillaz Damon Albarn. Sono state poi annunciate una serie di esibizioni a sorpresa e, quasi sicuramente, canteranno sul palco anche Idles, Haim, Jorja Smith, Wolf Alice, Dj Honey Dijon, Kano e Michael Kiwanuka.

Per accontentare i fan in tutto il mondo, l’evento sarà trasmesso seguendo più fusi orari. Ad esempio la visione Europea è fissata per le 20.00 italiane di sabato 22 maggio. Lo show è disponibile solo in diretta, non sarà quindi visibile on demand nei giorni successivi.

I biglietti per assistere allo spettacolo diretto dal nominato ai Grammy Paul Dugdale, in collaborazione con UK livestream business Driift, e che durerà ben 5 ore, sono disponibili sul sito di “Live At Worthy Farm”.