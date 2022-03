Only Murders in the Building 2, poster svela forse la data di uscita?

I fan di Only Murders in the Building , show in onda su Hulu negli States e trasmesso in Italia su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), hanno già a disposizione molte informazioni sulla seconda stagione della serie crime con Selena Gomez , Steve Martin e Martin Short . In assenza di una data ufficiale per l'uscita dei nuovi episodi, Hulu ha deciso di giocare un po' col pubblico con un nuovo poster tutto da interpretare : nell'immagine, in primo piano c'è la pulsantiera di un ascensore con alcuni tasti illuminati. Che i numeri corrispondenti siano la data d'uscita dei nuovi episodi? E se sì, in che ordine vanno letti?

Il poster con l'indizio sulla data di uscita

Il mistero di infittisce quando l'argomento è Only Murders in the Building, acclamata serie televisiva la cui prima stagione è andata in onda in tv nel 2021. Il nuovo poster è esattamente il tipo di materiale adatto ai fan, abituati ad esaminare in profondità ogni indizio al pari dei protagonisti della storia.

Non ci sono aggiornamenti dal set dove le riprese sono andate avanti per tutto l'inverno ma è ragionevole pensare che le nuove puntate saranno disponibili entro l'anno, come dimostra ora la nuova immagine ufficiale che mette al centro della riflessione proprio i numeri, dunque, le possibili date di rilascio dell'attesa stagione numero due.

La combinazione dei numeri in evidenza nel poster, 8 6 e 2, suggerisce ipotesi che riportano al mese di giugno o ad agosto (rispettivamente, il sesto e l'ottavo mese dell'anno). Stando a queste speculazioni, le nuove puntate potrebbero arrivare la prossima estate, praticamente a un anno di distanza dal debutto della prima stagione, in tv dall'agosto 2021.