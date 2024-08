Stranger Things: The First Shadow, il trailer dello spettacolo

Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto al Phoenix Theatre di Londra, Stranger Things: The First Shadow approderà a New York

A marzo lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow , ispirato alla celebre serie televisiva, debutterà a Broadway . La produzione ha diffuso il primo trailer dell’opera teatrale.

Stranger Things: The First Shadow, i dettagli della produzione

Dopo il grande successo ottenuto al Phoenix Theatre di Londra, Stranger Things: The First Shadow (FOTO) approderà a New York. Stephen Daldry ha diretto la regia insieme a Justin Martin. Lo spettacolo fornirà nuove chiavi di lettura alla popolare serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in arrivo prossimamente con l’ultima stagione.

La produzione ha annunciato l’arrivo dello spettacolo a Broadway diffondendo il trailer dello show londinese.