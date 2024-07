Duffer Brothers, arriva nuova serie dei creatori di di Stranger Things

Il nuovo show firmato dai più celebri fratelli del piccolo schermo è stato svelato dalla piattaforma di streaming. Si tratta di una serie di genere horror psicologico che avrà il titolo inequivocabilmente minaccioso di “Something Very Bad Is Going to Happen”. Ecco tutto quello che si sa fino a ora



Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova serie di genere horror che porterà la firma degli illustrissimi creatori di Stranger Things: i mitici Duffer Brothers.



Il nuovo show firmato dai più celebri fratelli del piccolo schermo è stato svelato dalla piattaforma di streaming. Si tratta di una serie di genere horror psicologico che avrà il titolo inequivocabilmente minaccioso di Something Very Bad Is Going to Happen. Scopriamo tutto quello che si sa fino a ora.

“Se sappiamo che qualcosa di molto brutto sta per accadere, perché ci sentiamo così bene al riguardo?”, si legge sul sito di Tudum, il magazine ufficiale di Netflix. “Questo perché nessuno sa creare un'atmosfera di terrore come i fratelli Duffer, le menti creative dietro Stranger Things, la serie in lingua inglese più popolare di Netflix”.



Il celebre streamer ha dato il via libera a una nuova serie limitata creata da Haley Z. Boston della società di produzione dei Duffer e di Hilary Leavitt, Upside Down Pictures.

Boston sarà la showrunner e produttrice esecutiva. Anche Andrea Sperling (Transparent, Murder at the End of the World) sarà produttrice esecutiva grazie al suo accordo generale con Netflix.



Duffer Brothers: “Stupefatti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura” I fratelli Duffer hanno dichiarato a Netflix quanto segue: "Siamo rimasti stupefatti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley. È un nuovo grande talento con una voce unica: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo così fortunati a produrre il suo primo show e non vediamo l’ora di condividere la sua visione con il resto del mondo”. Secondo la sinossi ufficiale diramata da Netflix, lo show seguirà una sposa e uno sposo nella settimana che precede il loro matrimonio sfortunato. “E ovviamente, non è uno spoiler dire che non tutto andrà per il verso giusto durante le nozze…”, si legge sul website di Tudum.

Haley Z. Boston ha collaborato con Guillermo del Toro per Cabinet of Curiosities Boston porterà il suo personale tocco horror alla serie. Ha precedentemente scritto per Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro e Brand New Cherry Flavor, entrambi su Netflix. Il suo debutto alla regia, Beach Logs Kill, è stato presentato in anteprima al SXSW di quest'anno nella Narrative Shorts Competition.

Peter Friedlander, Vicepresidente delle Serie Scripted (USA e Canada) di Netflix, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i partner dei sogni Matt, Ross e Hilary per portare in vita questa storia inaspettata e mozzafiato attraverso la visione unica e coinvolgente di Haley”.

approfondimento Stranger Things 5, la prima clip dal backstage con Millie Bobby Brown

I Duffer Brothers impegnati nella stagione finale di Stranger Things Nel frattempo, mentre i fan dei Duffer Bros. già aspettano con ansia questo nuovo progetto, i fratelli stanno producendo la stagione finale di Stranger Things e stanno anche lavorando come produttori creativi sulla produzione teatrale vincitrice del premio Olivier Stranger Things: The First Shadow nel West End. Nel 2022, hanno annunciato il lancio di Upside Down Pictures con Leavitt. Il primo progetto della compagnia, la nuova serie originale di Netflix The Boroughs, inizierà la produzione in autunno. Inoltre, hanno diversi progetti in sviluppo, tra cui un adattamento in live-action di Death Note. Ricordiamo che Netflix è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



approfondimento Stranger Things, Hawke: "Riprese fino a fine anno, episodi come film"