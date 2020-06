Chuck e Axe non hanno nessun intenzione di sotterrare l'ascia di guerra, e a noi non resta che andare in battaglia con loro: su Sky Atlantic stanno infatti per arrivare i primi sette episodi della quinta stagione di Billions, in onda il mercoledì sera alle 21.15 a partire dal 24 giugno (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV)