"The Mandalorian", annunciata la seconda stagione della serie tv

“The Mandalorian” , la fortunata serie televisiva ambientata nell’universo di Star Wars , avrà una seconda stagione. Disney+ ha annunciato ufficialmente il proseguimento di questo prodotto di grande successo, le nuove puntare arriveranno in autunno sulla piattaforma streaming. Le riprese erano terminate prima che esplodesse l’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) e dunque non ci sono stati grossi ritardi nel completare il lavoro per mandarlo in onda a partire da venerdì 30 ottobre. Era stato Bob Iger, amministratore delegato di Disney, ad anticipare cinque mesi fa che lo show, incentrato sulle avventure del pistolero spaziale interpretato da Pedro Pascal , sarebbe proseguito dopo gli ottimi risultati ottenuti con i primi episodi.

“THE MANDALORIAN”: IL CAST E LE GRANDI NOVITÀ PER LA SECONDA STAGIONE

Pedro Pascal vestirà sempre i panni del protagonista, ma sarà affiancato da diversi volti nuovi. Spiccano in particolar modo Michael Biehn, già ammirato in “Aliens: Scontro finale” e “Terminator”, che sarà un cacciatore di taglie legate al passato del Mandaloriano; Rosario Dawson sarà l’apprendista Jedi Ahsoka Tano, personaggio che gli appassionati della saga hanno già potuto ammirare nella serie “The Clone Wars”; Katee Sackhoff, attesa nei panni della mandaloriana Bo-Katan Kryze, da lei doppiata nella serie animata.

I fan di Star Wars conoscono benissimo Boba Fett e l’iconico personaggio tornerà per l’occasione, interpretato da Temuera Morrison (il quale era già stato Jango Fett, il papà di Boba, in “L’attacco dei cloni”). Timothy Olyphant è diventato celebre per le sue parti in “Justified” e “Deadwood”, in questa occasione avrà un ruolo misterioso.

Novità importanti anche dietro alla macchina da presa. Il creatore Jon Favreu e l’attore Carl Weathers, già visto nei panni di Greef Carga, saranno gli inediti registi di alcuni episodi della seconda stagione. A loro si sono aggiunti Dave Filoni, Robert Rodriguez e Peyton Reed, i quali hanno diretto almeno una puntata di questo nuovo ciclo.