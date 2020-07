Star Wars, rumors su una serie TV su Lando

Dopo l’uscita di “ Solo: A Star Wars Story ” sono state tantissime le voci su sequel ed eventuali spin-off dedicati ad alcuni dei personaggi presenti nella pellicola. Il film racconta la storia di Han Solo, il fuorilegge e bravo ragazzo che nella saga di Star Wars era interpretato da Harrison Ford. Ambientato prima dell'epopea delle guerre stellari, Han è interpretato da Alden Ehrenreich, ha una passione indomabile per il volo, ama Qi’ra e conosce il grande amico di una vita: Chewbecca. Nel film c’è anche Lando Calrissian , ex contrabbandiere che mette a disposizione il suo mercantile, il Millennium Falcon, per aiutare Han Solo nella sua missione. Il personaggio è interpretato da Donald Glover e l’attore potrebbe riprendere il ruolo per una serie spin-off dedicata proprio a Lando secondo le ultime indiscrezioni.

Donald Glover potrebbe tornare ad interpretare Lando

approfondimento

Star Wars, ieri e oggi: come sono cambiati i protagonisti

La serie sarebbe nelle prime fasi di sviluppo e Donald Glover potrebbe firmare il contratto per certificare la sua presenza. Non si tratta di una notizia ufficiale e quindi non si può parlare di certezza, considerando che negli ultimi anni sono state tante le notizie riguardanti possibili nuove serie con personaggi del mondo di Star Wars. Un altro progetto potrebbe prevedere la possibilità di creare una serie spin-off di Lando, ambientata dopo gli eventi di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”. In questo caso ci sarebbe Billy Dee Williams di ritorno insieme a Naomi Ackie, che ha interpretato Jannah, figlia di Lando come spiegato nei romanzi ampliati dal film.

“Star Wars: The Bad Batch”, l’ultimo progetto della saga

In attesa di conoscere ulteriori novità e conferme sugli ultimi rumors, gli appassionati della saga attendono la serie animata “Star Wars: The Bad Batch”, dedicata ai personaggi apparsi per la prima volta in The Clone Wars. Si tratta di uno spin-off della serie principale, e vede protagonisti una squadra di cloni sperimentali d’élite, ben differenti dagli altri soldati. La storia è ambientata al termine della guerra dei cloni e i soldati dovranno trovare un nuovo senso alle loro vite. Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita di “Star Wars: The Bad Batch”, ma il debutto è previsto nel corso del 2021. Tra i tanti progetti previsti anche quelli relativi a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, così come quello creato da Leslye Headland. A causa dell’emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), i piani della casa di produzione sono stati riaggiornati permettendo così di dare vita ad un calendario apprezzabile al proprio pubblico. “Star Wars: The Bad Batch” è collocato cronologicamente tra “Clone Wars” e “Rebels”.