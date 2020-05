Ogni anno il 4 maggio i fan di “Guerre Stellari” nel mondo festeggiano lo “Star Wars Day”. Tutti al grido di “May The Force Be With You”, ovvero “La Forza sia con te”. Un chiaro gioco di parole, con riferimento a “May The 4th”, tradotto con “4 di maggio”. Sono trascorsi più di 40 anni dall’uscita in sala del primo film della saga, “Star Wars: Episodio IV”, nel 1977. Ecco come sono cambiati i protagonisti della pellicola di George Lucas. Sfoglia la fotogallery