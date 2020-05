Il 4 maggio, per i fan di Star Wars, è considerato un giorno di festa, un momento per celebrare la cultura legata alla celebre saga creata da George Lucas. L’evento è diventato celebre negli ultimi anni, accompagnato dal motto “May the 4th be with you”, un gioco di parole in lingua inglese molto vicina alla famosa citazione "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te"). La giornata è dedicata ad un vero e proprio evento di condivisione globale tra gli appassionati e che riguarda, anche gli appassionati di videogiochi.

L’offerta per PS4

Infatti, per celebrare lo Star Wars Day, sono numerose le offerte proposte dai vari store online su titoli dedicati alla saga. “Star Wars Jedi: Fallen Order”, gioco recente uscito a novembre 2019, è attualmente in offerta sul PlayStation Store a 39,99 euro contro i 69,99 di base, con un risparmio del 42%. Si tratta di un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment, all’interno del quale un Padawan abbandonato deve completare l'addestramento, sviluppare nuove potenti abilità della Forza e padroneggiare l'arte della spada laser, cercando di opporsi alla forza che gli contrappone l'Impero.

Le versioni per Pc

Lo stesso titolo, ma nella versione per Pc, è presentata da Steam a 35,99 euro, con il 40% di sconto, mentre la Deluxe Edition, con prezzo ribassato del 43%, è acquistabile al prezzo di 39,89 euro. Sono presenti poi tutta una serie di altri giochi legati in qualche modo alla saga, con offerte a tempo limitato, tra cui Star Wars X-Wing Alliance, Star Wars Tie Fighter Special Edition, Star Wars X-Wing Special Edition, Star Wars X-Wing vs Tie Fighter Balance of Power, Star Wars Knights of the Old Republic e Star Wars Battlefront II. Si può trovare, sempre in versione per Pc, Star Wars Il Potere della Forza Ultimate Sith Edition al prezzo di 5.87 euro, cifra con cui si può acquistare anche Star Wars Il Potere della Forza II. Bastano invece 4.19 euro per acquistare Lego Star Wars La Saga Completa e 5.99 euro per Lego Star Wars Il Risveglio della Forza. Insomma, le proposte sono davvero tante, per celebrare anche dietro una console o un computer una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre.