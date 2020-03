Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è disponibile per PS4 e Switch

Per gli appassionati di videogiochi e del mondo legato al capolavoro creato da George Lucas, è arrivata un’interessante novità. E’ uscito, infatti, in formato digitale per PlayStation 4 e Nintendo Switch, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Le fasi del gioco

Pubblicato da Aspyr Media e sviluppato da Raven Software, si tratta di un titolo multiplayer che può permettere ad un massimo di massimo di 16 giocatori in contemporanea di sfidarsi in sei differenti modalità online, che spaziano dall'Assedio al Rubabandiera fino al più comune deathmatch. Come spiega anche il blog di PlayStation, sul cui store il gioco è venduto a 23,99 euro, nella Jedi Academy ci si dovrà allenare per imparare a difendersi grazie all’uso di una spada laser. Il primo passo sarà, ovviamente, quello di creare il tuo personaggio poi quello di personalizzare specie, aspetto e genere prima di accedere all’Accademia ed imparare così i poteri e i pericoli della “Forza”. Qui, inoltre, il giocatore dovrà forgiare la propria spada laser personale dalla base alla lama, scegliendo tra nove else e cinque differenti colori della lama. Fino ad arrivare, se ci si riuscirà, a scoprire poi il potere di brandire due spade laser o ancora la spada laser doppia definitiva.

L’ingresso in Accademia

Una volta entrati nell’Accademia, i giocatori potranno imparare dai più grandi Maestri Jedi della galassia i segreti nell’arte del combattimento, incontrando diversi personaggi classici di Star Wars e celebri località, mentre si affronterà la scelta finale, “combattere per il bene e la liberta dal Lato Chiaro, o seguire la via del potere e del male con il Lato Oscuro”. Il gioco, che era stato lanciato per la prima volta su Pc e Mac nel 2003 per poi approdare anche su Xbox, è stato rivisitato, con comandi ammodernati. Tra le modalità multigiocatore online presenti, anche Siege, Power Duel, Capture the Flag, Duel, e Free For All, quest’ultima sia in modalità solitaria sia a squadre.

Un altro titolo in uscita

Tra l’altro, proprio come scritto sul blog di PlayStation, a breve verranno rilasciate nuove informazioni sul prossimo lancio di Star Wars Episode I: Racer, annunciato in uscita sulla console di casa Sony. Si tratta, anche in questo caso, di un titolo lanciato addirittura nel 1999 e che verrà riproposto in chiave moderna. In questo caso, ad essere protagoniste, sarà incredibili gare spaziali a tutta velocità.