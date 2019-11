Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo videogioco della saga

Star Wars Jedi Fallen Order è il nuovo videogioco della saga di fantascienza tra le più amate della storia del cinema che ha debuttato sul mercato videoludico il 15 novembre.

Si tratta di un action adventure, sviluppato Electronic Arts e Respawn Entertainment, che offre un’esperienza singleplayer molto fedele alla storia della saga, in cui i veri protagonisti sono le spade laser e i poteri della Forza.

Il ruolo del personaggio principale, il Jedi Cal Kestis, è affidato all’attore e modello statunitense Cameron Monaghan.

Star Wars Jedi Fallen Order: ambientazione

Il nuovo gioco d’azione e d’avventura ambientato nella galassia di Star Wars si colloca cronologicamente tra gli eventi conclusivi di Star Wars Episodio 3: La Vendetta dei Sith e l'inizio dell'Episodio 4, Una Nuova Speranza: è ambientato dopo la strage dei Jedi a causa dell’Ordine 66 impartito dall’Imperatore.

“La storia, i dialoghi e i personaggi, tutto molto vicino alla natura di Star Wars che conoscevo”, ha dichiarato Cameron Monaghan, entusiasta del ruolo che ricopre nel titolo.

Due versioni disponibili: standard e deluxe

“Essendo uno degli ultimi Jedi superstiti, devi fare tutto il possibile per sopravvivere. Completa il tuo addestramento prima che gli Inquisitori scoprano il tuo piano di rifondare l'Ordine Jedi”, scrivono gli sviluppatori nella pagina di presentazione del nuovo titolo.

“Con l’aiuto di un ex Cavaliere Jedi, un pilota irascibile e un droide senza paura, devi sfuggire alle macchinazioni delle forze imperiali in un’avventura incentrata sulla storia”.

Oltre alla versione standard, disponibile su PlayStation Store al prezzo di 69,99 euro, i fan della saga possono decidere di acquistare la Deluxe Edition, al costo di 79,99 euro, che comprende diversi contenuti esclusivi: la Skin estetica per BD-1 cremisi, la Skin estetica per la Stinger Mantis, l’Artbook digitale e un video dietro le quinte "Director's Cut" con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo del gioco.