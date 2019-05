Star Wars, Luca Parmitano a Sky Tg24: "Chewbacca personaggio magico"

“Chewbacca è un personaggio magico, è benvoluto da tutti. Tutti amano questo gigante buono, un personaggio molto più umano da certi punti di vista di alcuni dei personaggi umani della saga”. Così l’astronauta Luca Parmitano, intervenuto a Sky tg24, ha parlato di uno dei personaggi più amati di Star Wars, nel giorno della notizia della morte di Peter Mayhew, l'attore che interpretava il peloso co-pilota di Han Solo in diversi film della saga fantascientifica, deceduto all'età di 74 anni (FOTO). A renderlo noto è stata la famiglia dell’attore su Twitter spiegando che la morte è avvenuta il 30 aprile. “Credo che l’attore sia riuscito a fare qualcosa di magico nel riuscire a dare espressione a un personaggio che parla una lingua incomprensibile a tutti tranne che ai suoi amici”, ha continuato Parmitano.

“Mi identificavo con Luke Skywalker”

L’astronauta si è anche soffermato sul suo amore per la fantascienza: “Tutto quello che unisce fantasia e realtà, scienza e spazio mi ha sempre affascinato”. E sui film di Star Wars racconta: “Da piccolo, anche per l’assonanza del nome, mi identificavo con Luke Skywalker. La cosa più vicina che farò mai a quello che faceva Skywalker pilotando l’X Wing fighter sarà pilotare la sonda”. Parmitano andrà nello spazio il prossimo luglio e sarà al comando della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond, con l’obiettivo di “aumentare le conoscenze scientifiche riguardanti la Terra, lo spazio e le scienze fisiche e biologiche”, in modo da rendere possibile in futuro “esplorazioni umane e robotiche verso lo spazio profondo, compresi la Luna e Marte”.

Il 4 maggio è lo Star Wars Day

La notizia della morte di Peter Mayhew è arrivata un giorno prima dello Star Wars Day, la giornata scelta per celebrare la saga cinematografica che si festeggia ogni 4 maggio. Lo slogan della giornata è “May the 4th be with you”, un gioco di parole tra la famosa citazione dei film “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te), basato sul doppio significato della parola May (maggio) e dalla somiglianza tra le parole Force e fourth (quattro). In questa occasione ogni anno, fan e appassionati organizzano eventi e manifestazioni in giro per il mondo.