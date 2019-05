È morto Peter Mayhew, il Chewbacca di Star Wars

Peter Mayhew, l'attore che interpretava il peloso co-pilota Chewbacca in diversi film della saga Star Wars, è morto all'età di 74 anni (FOTO). Lo ha reso noto la sua famiglia con un post su Twitter: . "È con profondo amore e tristezza che la famiglia di Peter Mayhem - si legge nel post - si rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciati la sera del 30 aprile 2019 con la famiglia al suo fianco nella sua casa nel nord del Texas".

Vincitore del premio alla carriera agli Mtv Movie Awards

Mayhew era nato a Londra il 19 maggio 1944. Noto per il suo ruolo di Chewbecca in diversi film della saga di Star Wars: nella trilogia originale di Guerre stellari, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, nel terzo capitolo prequel Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e nel primo capitolo della trilogia sequel, iniziata con Il risveglio della Forza. Per il suo ruolo nella saga, nel 1997 ha vinto il premio alla carriera agli Mtv Movie Awards.

Harrison Ford: "Ha dato grandi emozioni al pubblico di Star Wars"

In tanti lo hanno ricordato. Harrison Ford, Han nei primi tre film di Star Wars, ha commentato la notizia al The Hollywood Reporter: “Siamo stati colleghi nei film e amici nella vita per oltre 30 anni e gli volevo bene. Ha investito la sua anima nel personaggio e ha dato grandi emozioni al pubblico di Star Wars”.

"Era una leggenda impareggiabile"

La produttrice Kathleen Kennedy, che ha lavorato agli ultimi film della saga di Star Wars, nella pagina ufficiale di Star Wars, ha scritto: "Siamo profondamente tristi oggi. Dal 1976, l'iconico ritratto di Peter del leale e amabile Chewbecca è stato assolutamente parte del successo del personaggio, e di tutta la saga stessa di Star Wars". Anche Joonas Soutamo, il nuovo interprete di Chewbecca dal 2015 ha scritto: “Era una leggenda impareggiabile, e mi mancherà. Mentre tutto l'universo di Star Wars piange per la terribile perdita i miei pensieri e le mie preghiere vanno a sua moglie Angie, alla sua famiglia e a tutti i fan".