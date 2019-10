Star Wars, ecco il trailer ufficiale del capitolo IX. VIDEO

Il finale della saga degli Skywalker ha anche il suo trailer definitivo. Trasmesso negli Usa durante l’intervallo del Monday Night di Nfl tra New England Patriots e New York Jets, ha emozionato i fan della serie e aumentato l’attesa del film in uscita a Natale.

Al centro il duello tra Rey e Kylo Ren

Come sempre al centro della trama il conflitto tra la forza e il suo lato oscuro, in questa ultima (ma sarà poi così?) edizione incarnati dalla bella Rey e dal tenebroso Kylo Ren. Anche se non è detto che il confine tra il bene e il male sia poi così definito visto che nel trailer Ren dice: “Tutti dicono che mi conoscono, ma non è vero”.

Termina una saga iniziata nel 1977

Il filmato, nel quale compare anche la compianta Carrie Fisher nei panni di Leia Organa, si conclude con una voce che sembra quella di Luke che pronuncia il mantra “La forza sia con te” e una seconda che aggiunge “sempre”. Star Wars: l’ascesa di Skywalker è il nono e ultimo capitolo della storia che dal 1977 (quando in Italia uscì come Guerre Stellari) ha fatto da paradigma per un certo filone di film di fantascienza e alimentato un giro di affari con cifre da capogiro. Di più: i fan è quasi una religione, come quella degli Jedi che dominano la storia. E non c'è dubbio che siano pronti a celebrare degnamente anche l'ultimo rito.