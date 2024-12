Orca, dalla Norvegia un tablet specializzato per la nautica

Di altissima durata la batteria, ben 9.500 mAh, in grado - assicurano da Orca - di alimentare il display per ben 8 ore di navigazione (ma la durata varia in base alla luminosità e allo standby). Tre modalità di ricarica: da 25W attraverso il cavo integrato, 12W con un caricabatterie wireless, fino a 25W con USB-C. Display 2 è basato su sistema operativo Android e nonostante si apra direttamente sull’applicazione per la navigazione di Orca, sul tablet è possibile utilizzare anche altre app sia per la navigazione che per la produttività e l’intrattenimento. Durante il nostro utilizzo abbiamo notato che la versione di Android è un po’ datata, così come sono datati gli aggiornamenti di sicurezza: da Orca ci hanno risposto che Display 2 non è pensato come un normale tablet e quindi non ha bisogno di ricevere gli aggiornamenti in maniera tempestiva e ci hanno anche assicurato che il prossimo security update verrà reso disponibile a inizio 2025.